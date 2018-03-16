انعقاد اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني غدا في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة أن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" ستجتمع مع نظيرها الياباني "تارو كونو" غدا السبت في واشنطن.

وأوضحت أن الوزيرين سيتبادلان الآراء حول القضايا التي تهم المصالح المشتركة، بما في ذلك سبل زيادة التعاون المشترك في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وكان الوزيران الكوري والياباني قد غادرا متوجهيْن إلى واشنطن أمس الخميس رغم إقالة وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزيران الكوري والأمريكي منذ أن اجتمعا على هامش الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزراء خارجية 16 دولة يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر يناير الماضي في مدينة فانكوفر الكندية.

