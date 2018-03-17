إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشطن في أوائل أبريل

صرح مصدر مسؤول في الحكومة الكورية اليوم الجمعة بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستعلنان عن موعد إجراء مناوراتهما العسكرية المشتركة في غضون الأسبوع القادم.

وتبين أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي قد توصلا إلى اتفاق بشأن موعد المناورات المشتركة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال يومي التاسع عشر والعشرين من شهر مارس الجاري.

وطبقا لما ذكره مسؤولون في الجيش الكوري الجنوبي، فإن مناورات "فرخ النسر" ستبدأ في أوائل شهر أبريل القادم على أن يتم تقليل مدتها هذا العام لتكون شهرا واحدا، بعد أن كان من المعتاد أن تمتد لشهرين سابقا.

وبالتزامن مع مناورات "فرخ النسر"، ستجرى مناورات "سانغ ريونغ" بين قوات المارينز الكورية والأمريكية بمشاركة السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية متعددة الأغراض "يو إس إس واسب" التي تصل حمولتها إلى 45 ألف طن.

وتحمل السفينة "واسب" على متنها طائرة "إم في - 22 أوسبري" القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

وتبين أن مناورات "الحل الأساسي" العسكرية المشتركة ستبدأ في منتصف شهر أبريل المقبل وستستمر لمدة أسبوعين.

