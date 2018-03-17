المرشح الرئاسي السابق آن تشول سو يعود لصدارة الساحة السياسية

أكتب :

2018-03-16 15:38:51

تحديث :

2018-03-16 16:16:19

المرشح الرئاسي السابق آن تشول سو يعود لصدارة الساحة السياسية

قرر حزب المستقبل المعارض الصغير تعيين "آن تشول سو" المرشح السابق للرئاسة عن حزب الشعب المعارض الصغير السابق، كرئيس للجنة اختيار الأشخاص الموهوبين.
وقال "يو سونغ مين" الرئيس المشترك لحزب المستقبل إن الحزب قرر هذا التعيين في اجتماع للجنة العليا للحزب عقد اليوم الجمعة.
وكان "آن تشول سو" قد ترك منصب رئيس حزب الشعب بالتزامن مع انطلاق حزب جديد باسم حزب المستقبل من خلال الدمج بين حزبه وحزب الإصلاح المحافظ المعارض يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن يعقد "آن" مؤتمرا صحفيا يوم الأحد القادم ليوضح خططه المستقبلية.
كما يتوقع أن يعلن "آن تشول سو" عن ترشيح نفسه لانتخابات رئيس بلدية العاصمة سيول في الوقت المناسب.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>