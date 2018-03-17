المرشح الرئاسي السابق آن تشول سو يعود لصدارة الساحة السياسية

قرر حزب المستقبل المعارض الصغير تعيين "آن تشول سو" المرشح السابق للرئاسة عن حزب الشعب المعارض الصغير السابق، كرئيس للجنة اختيار الأشخاص الموهوبين.

وقال "يو سونغ مين" الرئيس المشترك لحزب المستقبل إن الحزب قرر هذا التعيين في اجتماع للجنة العليا للحزب عقد اليوم الجمعة.

وكان "آن تشول سو" قد ترك منصب رئيس حزب الشعب بالتزامن مع انطلاق حزب جديد باسم حزب المستقبل من خلال الدمج بين حزبه وحزب الإصلاح المحافظ المعارض يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يعقد "آن" مؤتمرا صحفيا يوم الأحد القادم ليوضح خططه المستقبلية.

كما يتوقع أن يعلن "آن تشول سو" عن ترشيح نفسه لانتخابات رئيس بلدية العاصمة سيول في الوقت المناسب.

