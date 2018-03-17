مكالمة هاتفية بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني

أكتب :

2018-03-17 13:48:08

تحديث :

2018-03-17 13:48:08

مكالمة هاتفية بين الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني

اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" على أنَّ سيول وطوكيو وواشنطن في حاجة إلى الحفاظ على التنسيق الوثيق وتعزيز التعاون بينها، من أجل أن تتخذ بيونغ يانغ إجراءات ملموسة بشأن نزع السلاح النووي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم إيوي كيوم" في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إنَّ "مون" و"آبي" توصلا إلى ذلك الاتفاق خلال مكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة، حيث تحدثا بعد ظهر الجمعة.
ووفقًا لما ذكره المتحدث الرئاسي، فإن الرئيس "مون" قال إن القمة بين الكوريتين لن تكون كافية وحدها لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف الرئيس أنَّه يتعين على كوريا الشمالية أيضًا تحسين علاقاتها مع اليابان وكذلك الولايات المتحدة، من أجل تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات بين الكوريتين.
وردًا على ذلك، أعرب "آبي" بصورة غير مباشرة عن أمله في عقد قمة بين بيونغ يانغ وطوكيو، من خلال إشارته إلى أنَّ أول قمة بين البلدين كانت في عام 2002، التي شارك فيها رئيس الوزراء الياباني آنذاك "جونيتشيرو كويزومي".
واتفق الزعيمان على التعاون من أجل حل القضايا العالقة بين الشمال واليابان، بما في ذلك اختطاف المواطنين اليابانيين من قبل كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات.

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