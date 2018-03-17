مستشار مجلس الدولة الصيني يؤجل زيارته إلى كوريا الجنوبية

تقرَّر أن يتم تأجيل زيارة "يانغ جيتشي" إلى كوريا الجنوبية لمدة أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الجمعة إنَّ زيارة "يانغ" المقرَّرة يوم الثلاثاء والأربعاء، قد تغيَّرت إلى 28 و29 من مارس. ولم يتم الكشف عن سبب تأجيل الزيارة.

ومن المتوقع أن يلتقي "يانغ" مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، لتناول القضايا الدبلوماسية والأمنية، بمن في ذلك مستشار الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ".

وتأتي زيارته تلك في إطار متابعة لاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة بين كوريا الجنوبية والصين في ديسمبر الماضي، لتعزيز الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ومن المحتمل أن يجري "يانغ" مناقشات معمقة مع المسؤولين في سيول حول القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، خاصة فيما يتعلق بالقمة المرتقبة بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما سيجلس "تشونغ" مرة أخرى مع "يانغ" وذلك بعد أسبوعين من الاجتماع المطول بينهما الذي استمر لمدة 3 ساعات يوم الاثنين الماضي، والذي التقى عقبه "تشونغ" مع الرئيس الصيني "تشي جينبينغ" لإطلاعه على نتيجة اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

