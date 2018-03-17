توافق بين الرئيسين مون وترامب قبل المحادثات مع كوريا الشمالية

اتفق رئيس كوريا الجنوبية "مون جي ان" مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في محادثة هاتفية مساء امس الجمعة بالتوقيت الكوري المحلي على ان خطوات جادة من قبل كوريا الشمالية وليس وعودا وكلمات هي بمثابة المفتاح الرئيسي لتحقيق النزع النووي بشكل دائم من شبه الجزيرة الكورية. كما بحث الرئيسان ايضا القمة الرئاسية المتوقعة في ابريل بين الكوريتين والقمة الرئاسية بين واشنطن وبيونغ يانغ في مايو المقبل.

هذا وفي المحادثة الهاتفية بين الرئيسين مون وترامب التي استمرت لـ35 دقيقة، اتفقا على ضرورة التعلم من أخطاء الاتفاقيات السابقة مع النظام الشمالي.

ووفقا للسكرتير الصحفي للقصر الرئاسي "يون يونغ تشان"، فإن الرئيس مون شدد على انه لن يتم تقديم أي تنازلات بخصوص موضوع النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف مون أنه سوف يحاول في قمته المتوقعة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" في ابريل المقبل أن يضع الأساس لقمة ناجحة بين واشنطن وبيونغ يانغ.



يذكر ان ترامب في المقابل ومع تأكيده على نيته الاجتماع بالزعيم الكوري الشمالي في نهاية شهر مايو المقبل، اتفق في الرأي مع نظيره مون على ان اتخاذ خطوات ملموسة وليس الوعود والكلمات فقط هي المفتاح الرئيسي لتحقيق نزع نووي دائم في شبه الجزيرة الكورية. كما تعهد الرئيسان بالاستمرار في التنسيق الوثيق بينهما للمحافظة على أقصى قدر ممكن من الضغوط على النظام الكوري الشمالي.

تجدر الإشارة إلى ان البيت الأبيض قال في بيان له إن الرئيسين عبرا عن تفاؤل حذر حيال التطورات الأخيرة وأكدا على امكانية وجود مستقبل مشرق لكوريا الشمالية اذا اختارت الطريق الصحيح. وقد تبادل الجانبان الرؤى حول القضايا التجارية العالقة بين البلدين حيث اثار الرئيس مون موضوع اعتزام واشنطن فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على واردات الفولاذ والصلب من كوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي يضع عبئا كبيرا على المصدرين الكوريين الجنوبيين.



هذا وقد ركز الرئيس مون على ضرورة اظهار قوة التحالف بين البلدين في هذا الوقت الحرج لأمن شمال شرق آسيا، كما عبر ترامب عن أمله في ان تظهر كوريا الجنوبية بعض المرونة في المفاوضات المقبلة بين البلدين حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.



