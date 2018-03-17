وزيرة الخارجية كانغ: تفاؤل حذر حول عقد قمة بين واشنطن وبيونغ يانغ

عبرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" التي تزور الولايات المتحدة عن تفاؤل حذر حول عقد قمة رئاسية بين واشنطن وبيونغ يانغ والتي من المتوقع عقدها في اواخر مايو المقبل.



هذا وفي مقابلة لها مع قناة "PBS" الأمريكية تم بثها امس الجمعة، قالت كانغ إنها تعتقد انه من الممكن حدوث اختراق حول موضوع النزع النووي في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. واضافت ان كوريا الجنوبية تبدي تفاؤلا حذرا حول عقد المحادثات وتحقيق اختراق من اجل حل سلمي لقضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية.



يذكر ان وزيرة الخارجية الكورية قالت إن سيئول لديها هدف واضح يتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل على الرغم من ان ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا لأن برنامج كوريا الشمالية النووي متقدم للغاية.

كما أشارت الوزيرة إلى ان كوريا الجنوبية مستعدة لطريق طويل وستتمثل مقاربتها في الابقاء على عيون مفتوحة واعصاب فولاذية وهدف واضح لا لبس فيه. واضافت كانغ ان النظام الكوري الشمالي لا يزال بحاجة للتعامل معه ويشكل تهديدا أمنيا خطيرا لكوريا الجنوبية وللعالم بأسره. ونوهت كانغ إلى ان سيئول واضحة بشكل جلي في ان الخيار العسكري ليس حلا للأزمة، مشددة على انه لا يمكن ان تكون هناك حرب اخرى في شبه الجزيرة الكورية.



الجدير بالذكر ان الوزيرة الكورية قالت في المقابلة التلفزيونية ان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي ان" كان منذ البداية ثابتا ومتمسكا برسالته حول كوريا الشمالية والتي مفادها ان البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ لن يتم قبوله ابدا، لكنها استدركت بالقول ان كوريا الجنوبية تعمل على ايجاد سبيل نحو حل سلمي.

هذا ورفضت كانغ المخاوف حول تعليقات ترامب الأخيرة التي أشار فيها إلى ان الولايات المتحدة يمكن ان تسحب جنودها من كوريا الجنوبية في حال لم يتم التوصل الى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، حيث قالت ان التحالف بين البلدين قوي وصامد، وانها تتوقع ان تكون اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ذات منافع متبادلة.

