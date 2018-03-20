أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" أوامره لاتخاذ التدابير اللازمة ليتمكن من عرض مقترح تعديل الدستور يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وقال مكتب الرئاسة إنه تم تحديد موعد عرض الاقتراح ليكون يوم السادس والعشرين من مارس بحيث يقوم البرلمان بمراجعة الاقتراح خلال 60 يوما قبل إجراء الاستفتاء الخاص في هذا الشأن بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية التي ستجرى يوم الثالث عشر من شهر يونيو القادم.

ومن المتوقع أن يتم عرض الاقتراح من خلال توقيع الرئيس "مون" على مشروع الدستور المعدل عبر الإنترنت نظرا لأنه سيكون في ذلك الوقت في زيارة للإمارات العربية المتحدة.

وسيتم الكشف عن محتويات مشروع الدستور المعدل للجمهور بدءا من يوم الغد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس "مون" إنه سيحترم الاتفاق البرلماني بشأن تعديل الدستور حتى في حالة قيامه بنفسه بعرض المقترح، ودعا المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية إلى التوصل إلى اتفاق بشكل سريع يتعلق بتعديل الدستور.

وفي هذا السياق، أكد المعسكر المعارض على ضرورة إجراء تعديل الدستور من خلال مبادرة برلمانية.



