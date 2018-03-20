سيول وواشنطن وطوكيو تبحث نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

قال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" اليوم الاثنين إن مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري "تشونغ أوي يونغ" ونظيريه الأمريكي "هيربرت ماكماستر" والياباني "شيوتارو ياتشي" قد اجتمعوا يومي السابع عشر والثامن عشر من مارس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بالنزع الدائم للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية والقمة بين الكوريتين والقمة الأخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأوضح أنهم اتفقوا في الرأي حول أهمية عدم تكرار الأخطاء السابقة بشأن جهود نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وتوثيق التعاون المشترك بين الدول الثلاث خاصة خلال الأسابيع القادمة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مستشارو الأمن القومي للدول الثلاث منذ أن تم الاتفاق على عقد القمة بين الكوريتين والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ومنذ أن تم عقد اجتماع سري بينهم في منتصف شهر يناير الماضي في سان فرانسيسكو.

وتبين أن مستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ" تبادل الآراء مع نظيره الأمريكي "ماكماستر" حول إمكانية عقد قمة بين الرئيسين الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والأمريكي "دونالد ترامب" بعد انتهاء القمة بين الكوريتين.

واتفق الجانبان على أهمية تلك القمتين في تحقيق السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل في شمال شرق آسيا أيضا.

