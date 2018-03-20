الجيش الكوري الجنوبي يخطط لإنشاء وحدة جديدة للصواريخ التكتيكية

تبين أن الجيش الكوري الجنوبي يخطط لإنشاء وحدة جديدة خاصة بالصواريخ التكتيكية بهدف تدمير مواقع المدفعية الكورية الشمالية بعيدة المدى المنشورة في المناطق القريبة من الحدود والتي يمكن أن تصل إلى العاصمة سيول وضواحيها.

وسيقوم الجيش الكوري الجنوبي بإنشاء قيادة جديدة للعمليات البرية من خلال دمج القيادتين الأولى والثالثة من القوات البرية في شهر أكتوبر القادم، بحيث يتم إنشاء وحدة جديدة للصواريخ التكتيكية تحت القيادة الجديدة.

وستكون الصواريخ التكتيكية التي سيتم نشرها ضمن الوحدة الجديدة ذات مدى يتجاوز 150 كيلومترا، ومجهزة بنظام توجيه دقيق وسلاح حراري.

كما يخطط الجيش الكوري الجنوبي لإضافة لواء جديد تحت قيادة القوات الصاروخية ليتم من خلاله تحويل مفهوم العمليات العسكرية للجيش الكوري الجنوبي من المفهوم الدفاعي إلى الهجومي.

