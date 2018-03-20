الادعاء يسعى إلى إصدار مذكرة توقيف للرئيس السابق لي

سعى المدعون اليوم الاثنين للحصول على مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق "لي ميونغ باك"، بتهمة الرشوة وغيرها من الاتهامات.

ويُشتَبه في أن "لي"، الذي كان رئيسًا للبلاد بين عامي 2008 و2013، قد حصل على 11 مليار وون (10.3 مليون دولار أمريكي) في صورة رشاوى من وكالة المخابرات الوطنية والشركات وغيرها. كما اتُّهم بالاختلاس وسوء استغلال السلطة.

وإذا صدرت مذكرة التوقيف، فسوف يصبح "لي" رابع رئيس سابق للبلاد يتم القبض عليه بتهم جنائية.

وقد استجوب المدعون "لي" لمدة 21 ساعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وقد نقل رئيس مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية نتائج التحقيق إلى المدعي العام "مون مو إيل" يوم الجمعة الماضي.

