وزيرة الخارجية الكورية تحضر اجتماع الاتحاد الأوربي حول كوريا الشمالية

حضرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي لإطلاعهم على التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "كانغ" حضرت اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين، حيث يوجد مقر الاتحاد الأوربي، وذلك استجابة لدعوة من الاتحاد الأوربي.

وقدمت "كانغ" خلال الاجتماع تقريرا معمقا حول الأوضاع الأمنية الحالية في شبه الجزيرة الكورية والتقدم الأخير في العلاقات بين الكوريتين، وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بالتعاون المستمر والدعم لجهود سيول الهادفة إلى حل القضية النووية لكوريا الشمالية وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي أشادوا بجهود حكومة الرئيس "مون جيه إين" في هذا الصدد، واستغلالها للتقارب الحالي بين الكوريتين من أجل الحوار مع كوريا الشمالية، حتى تم التوصل إلى اتفاق حول عقد قمة بين الكوريتين، بالإضافة إلى التوسط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لعقد مباحثات قمة بينهما.



