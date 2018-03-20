النيابة تطلب اعتقال الرئيس الأسبق لي ميونغ باك بتهمة الرشوة وغسيل الأموال

توصلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية إلى أن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" قد حصل على رشاوى تبلغ حوالي 34 مليار وون وقام بغسلها من خلال شركة "داس" لقطع غيار السيارات، على مدى 12 عاما.

وقالت مصادر في النيابة العامة إنها طلبت إصدار مذكرة لاعتقال "لي" أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه حصل على 33 مليارًا و9 ملايين وون كرشاوى، وقام بغسل تلك الأموال في الفترة من يناير 1994 وحتى مارس 2006.

وأوضحت المصادر أن "لي" استخدم تلك الأموال في نشاطاته السياسية، بما في ذلك نفقات حملته الانتخابية، فضلا عن الاستخدام الشخصي، مثل شراء بعض السيارات والنفقات الإدارية على منزله.

وقالت النيابة أيضا في مذكرة طلب اعتقاله التي قدمتها للمحكمة إن الرئيس الأسبق أنشأ شركة "داس" في عام 1985 تحت اسم مستعار، برأس مال قدره 396 مليون وون، وقد دفع هذا المبلغ كله بنفسه. وخلصت النيابة العامة إلى أنه إذا كان قد تم الكشف عن هذه المخالفات في التحقيقات السابقة التي أجريت قبل وبعد انتخابه كرئيس للبلاد في أواخر عام 2007، لكان قد تم إلغاء انتخابه.

