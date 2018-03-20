الكشف عن وثيقة تدعم اتهامات الرشوة ضد زوجة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

كشفت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" اليوم الثلاثاء عن وثيقة تدعم الاتهامات الموجهة إلى زوجة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بتلقي رشاوى، وأن المعسكر الانتخابي للرئيس الأسبق خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في أواخر عام 2007، قد قام بتغطية فضيحة الرشوة خلال فترة الانتخابات.

وكشفت الوثيقة عن أن "تشونغ دو أون" مساعد "لي" قد أبقى تلك الفضيحة سرا بعد أن دفع أموالا من جيبه الخاص لهذا الغرض في ديسمبر 2007.

وفي الوثيقة التي وقع عليها مسؤول آخر من معسكر "لي" الانتخابي، تعهد "تشونغ" بتوفير كامل الدعم لشخص يدعى "كانغ"، بعد أن يتولى "لي" منصبه.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فقد أنفق "كانغ" حوالي 20 مليون وون لمنع وسائل الإعلام من نشر تقرير حول السيدة الأولى السابقة "كيم يون أوك" يقول إنها تلقت حقيبة أنيقة من سيدة أعمال في نيويورك.

وتظهر الوثيقة أن معسكر "لي" الانتخابي دفع تلك الأموال إلى "كانغ"، ووعد بتقديم الدعم الكامل له.

