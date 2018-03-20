الكشف عن وثيقة تدعم اتهامات الرشوة ضد زوجة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

أكتب :

2018-03-20 11:13:58

تحديث :

2018-03-20 11:13:58

الكشف عن وثيقة تدعم اتهامات الرشوة ضد زوجة الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

كشفت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" اليوم الثلاثاء عن وثيقة تدعم الاتهامات الموجهة إلى زوجة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بتلقي رشاوى، وأن المعسكر الانتخابي للرئيس الأسبق خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في أواخر عام 2007، قد قام بتغطية فضيحة الرشوة خلال فترة الانتخابات.
وكشفت الوثيقة عن أن "تشونغ دو أون" مساعد "لي" قد أبقى تلك الفضيحة سرا بعد أن دفع أموالا من جيبه الخاص لهذا الغرض في ديسمبر 2007.
وفي الوثيقة التي وقع عليها مسؤول آخر من معسكر "لي" الانتخابي، تعهد "تشونغ" بتوفير كامل الدعم لشخص يدعى "كانغ"، بعد أن يتولى "لي" منصبه.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فقد أنفق "كانغ" حوالي 20 مليون وون لمنع وسائل الإعلام من نشر تقرير حول السيدة الأولى السابقة "كيم يون أوك" يقول إنها تلقت حقيبة أنيقة من سيدة أعمال في نيويورك.
وتظهر الوثيقة أن معسكر "لي" الانتخابي دفع تلك الأموال إلى "كانغ"، ووعد بتقديم الدعم الكامل له.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>