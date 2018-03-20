وزارة الدفاع الكورية تعلن عن موعد المناورات مع الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنَّ المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة ستبدأ في الأول من شهر أبريل القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن وزيري الدفاع في البلدين قد اتفقا على استئناف التدريبات العسكرية التي تم تأجيلها لما بعد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، مراعاة لروح الحدث الرياضي العالمي، مشيرة إلى أن مناورات هذا العام ستجرى على نطاق مشابه للسنوات السابقة.

وقال البيان إن قيادة الأمم المتحدة أخطرت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المخطط لها، وأوضحت أنها تدريبات سنوية ذات طبيعة دفاعية. وأضاف أن لجنة الأمم المحايدة سوف تشرف على التدريبات.

ومن المتوقع أن تطلق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريب الميداني الشامل "فرخ النسر" بدءا من 1 أبريل ولمدة شهر، ثم تطلق تدريبات "الحل الرئيسي" التي تقوم على محاكاة بالكمبيوتر بدءا من يوم 23 أبريل، ولمدة أسبوعين.

ومقارنة بالعام الماضي، ستكون مدة مناورات "فرخ النسر" أقل من العام الماضي بشهر تقريبًا.

