سيول وواشنطن تتفقان على ضرورة إنجاح القمة مع كوريا الشمالية

عاد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ إيوي يونغ" أمس الاثنين من مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية بعد أن حضر الاجتماع المغلق ثلاثي الأطراف مع نظيريْه الأمريكي "هربرت ماكماستر" والياباني "شوتارو ياتشي".

وتعهد المسؤولون الثلاثة خلال الاجتماع بالتعاون الوثيق من أجل تحقيق "إخلاء كوريا الشمالية تماما من السلاح النووي"، واتفقوا على أهمية عدم تكرار إخفاقات الماضي في المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقال "تشونغ" للصحفيين أمس الاثنين إنه عقد اجتماعين منفصلين مع "ماكماستر"، حيث اتفقا على ضرورة نجاح القمة القادمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقد أجرى "تشونغ" و"ماكماستر" مناقشات متعمقة حول جداول الأعمال المحددة التي سيتم تناولها في القمة، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق من أجل إنجاحها.

ومن ناحية أخرى، بدأت الكوريتان والولايات المتحدة اجتماعًا نادر الحدوث في فنلندا أمس الاثنين خلال حفل عشاء استضافته وزارة الخارجية الفنلندية.

وضمَّ العشاء السفير الكوري الشمالي "تشيه كانغ إيل"، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى كوريا الجنوبية "كاثلين ستيفنز"، ورئيس معهد سيجونغ الكوري الجنوبي "بيك جونغ تشون".وخلال المحادثات شبه الرسمية التي تستمر يومين، تجري الأطراف الثلاثة مناقشات معمقة حول محادثات القمة القادمة بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال المشاركون الكوريون الجنوبيون إن المسؤولين الشماليين يبدو أنهم على ثقة في سيول، في المناقشات المتعلقة بقضايا شبه الجزيرة الكورية.

