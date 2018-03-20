المحكمة تبحث إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

من المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في وقت مبكر من يوم الجمعة.

ووفقًا لمحكمة سيول المركزية اليوم الثلاثاء، فسوف تعقد المحكمة جلسة استماع حول طلب النيابة العامة بإصدار المذكرة صباح بعد غد الخميس.

ومن غير المؤكد ما إذا كان الرئيس الأسبق، الذي وُجِّهت إليه تهمة تلقي رشاوى بلغت قيمتها 11 مليار وون وجمع أموال مشبوهة بلغت قيمتها 35 مليار وون؛ سيمثل أمام المحكمة أم لا.

وإذا حضر "لي" الجلسة، فمن المرجح أن تطول مدتها بسبب مرافعات الادعاء وفريق الدفاع عن المتهم، الذي ينكر معظم تلك الاتهامات.

ومن المتوقع أيضًا أن تستغرق المحكمة وقتًا طويلًا للنظر في التهم.



