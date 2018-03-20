البنتاغون تؤكد أن المناورات مع كوريا ذات طبيعة دفاعية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إن المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر أبريل ستكون ذات طبيعة دفاعية، ولا يوجد سبب لكي تعتبرها كوريا الشمالية استفزازًا لها.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون "كريستوفر لوغان" في بيانٍ أصدره اليوم الثلاثاء، أن الطبيعة الدفاعية للمناورات أمر واضح منذ عقود، ولم يتغير شيء في هذا الصدد، مشيرا إلى أن التدريبات المشتركة بين الدولتين الحليفتين لم تكن تجرى بسبب استفزازات كوريا الشمالية ولا بسبب الوضع السياسي لشبه الجزيرة الكورية.

وقال إن 12 ألف جندي أمريكي و10 آلاف جندي كوري جنوبي سيشاركون في مناورات "الحل الرئيسي"، التي تستند إلى محاكاة حاسوبية، بينما ستشتمل مناورات "فرخ النسر" على تدريبات ميدانية يشارك فيها نحو 11.5 ألف جندي أمريكي، و290 ألف جندي كوري جنوبي.

