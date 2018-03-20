الرئاسة تعلن بعض تفاصيل التعديل الدستوري المقترح

كشفت رئاسة الجمهورية الكورية اليوم الثلاثاء عن تفاصيل المقترح الحكومي لتعديل الدستور، قبل تقديم مسودة التعديلات إلى البرلمان للموافقة عليها.

وقال المستشار الرئاسي للشؤون المدنية "تشو كوك" إن التعديلات تستهدف توسيع مدى الحقوق الأساسية للمواطنين لضمان حريتهم وأمنهم وجودة معيشتهم، وكذلك تعزيز حق المواطنين في الديمقراطية المباشرة.

وتتضمن مسودة التعديل الدستوري إضافة حركة 19 مايو الديمقراطية في "كوانغ جو" إلى المثل الديمقراطية في الدستور، الذي يتضمن حاليا ثورة 19 أبريل.

لكن المسودة لم تشر إلى ثورة الشموع التي شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين الكوريين لعزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، باعتبار أنها ما زالت ثورة مستمرة.

كما يسعى المقترح الحكومي إلى تحقيق توزيع متساوٍ للأجور لنفس قيمة العمل الواجب، وحذف بند يمنح وكلاء النيابة العامة الحق في طلب مذكرات الاعتقال.



