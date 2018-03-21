كوريا الجنوبية تسعى لعقد قمة ثلاثية مع الصين واليابان في أوائل مايو

صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في سيول بأن كوريا الجنوبية تسعى لعقد قمة ثلاثية تشمل الصين واليابان في أوائل شهر مايو القادم.

وأضاف المصدر في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء أنه لم يتم بعد تحديد الموعد النهائي لهذه القمة المقترحة، مشيرا إلى أن سيول لديها العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار، بما في ذلك الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على تنصيب الرئيس "مون جيه إين".

ونفى المصدر بعض التقارير الإعلامية التي قالت إن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة ستعقد لمدة شهر واحد في أبريل، مؤكدا أن تلك التدريبات سوف تستمر حتى منتصف شهر مايو.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لمناورات "فرخ النسر"، فإنها تتضمن سلسلة من التدريبات التى يقوم بها كل من الجيشيْن الكوري والأمريكي على حدة، والتي ستتجاوز شهر أبريل، أما التدريبات التى ستجرى بشكل مشترك بين الجيشين فسوف تستغرق شهرا واحدا.



