ألمح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة بعد انعقاد القمة بين الكوريتين في نهاية الشهر القادم، والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهر مايو.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس للاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين اليوم، حيث قال أيضا إن هناك أهدافا ورؤى واضحة يسعى قادة الدول الثلاث إلى تحقيقها معا.

وأوضح الرئيس أن الأهداف والرؤى المشتركة للدول الثلاث تتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وبناء نظام سلام دائم، إلى جانب تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والتعاون بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من جهة، وبين الكوريتين والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وطلب الرئيس من اللجنة التحضيرية إعداد استراتيجية جريئة لتحقيق هذه الأهداف والرؤى وتقاسمها مع الجانب الأمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب مون من اللجنة اتخاذ موقف حيادي من مختلف الاقتراحات في أثناء عملية التحضير للقمة من أجل توضيح نوعية مصالح الكوريتين والولايات المتحدة.

ويقول المراقبون إنه في حالة انعقاد تلك القمة الثلاثية بالفعل، فمن المتوقع أن تكون بمثابة نقطة تحول مهمة لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية بناء على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقرار نظام للسلام فيها.



