الرئاسة تعلن المزيد من التفاصيل حول التعديل الدستوري

كشفت رئاسة الجمهورية الكورية عن المزيد من التفاصيل اليوم حول مقترح الحكومة لتعديل الدستور، بما في ذلك البنود الخاصة بتعزيز توزيع السلطات المحلية والاقتصاد، حيث تم إنشاء بند خاص بالعاصمة في مقدمة الدستوروتحديد موقف العاصمة قانونيا بسبب ضرورة توزيع الوظائف الوطنية وإعادة تنسيق الوزارات الحكومية وإمكانية نقل العاصمة.

ويركز موضوع "توزيع السلطات المحلية" على تعزيز سلطات الحكومات المحلية وتوسيع مشاركة السكان فيها.

وتمت إضافة جملة تقول: "تسعى جمهورية كوريا إلى بناء دولة لامركزية"، إلى البند الأول من المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور، مما يوضح أن الاتجاه الأساسي لإدارة الدولة سيقوم على أساس توزيع السلطات المحلية.

وحسب مشروع تعديل الدستور، سيتم تغيير المؤسسات المستقلة المحلية إلى حكومات محلية حتى تتمتع بسلطات تحديد المراسم وحق جمع الضرائب من أجل ضمان الحق في التمويل المستقل.

كما ينص مشروع الدستور المعدل على المفهوم العام للأراضي الذي يتم الاعتراف به حسب تفسير الدستور الحالي فقط، ويتضمن السماح بالتقييد الخاص أو فرض الواجبات إذا لزم الأمر من أجل ضمان عمومية الأراضي والاستخدام المعقول لها.



