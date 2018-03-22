إجراء التدريبات الجوية السنوية بين سيول وواشنطن في مايو

تقرر إجراء تدريبات "ماكس ثاندر" الجوية السنوية بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية في شهر مايو القادم.

وأعلنت السلطات العسكرية الكورية اليوم أنه تقرر إجراء تدريبات "ماكس ثاندر" لمدة أسبوعين بدءا من يوم الـ11 من شهر مايو القادم.

وأوضحت السلطات العسكرية أن حوالي 100 طائرة، بما فيها طائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز "إف -15 كيه"، وطائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16"، ستشارك في هذه التدريبات التي يجريها مركز قيادة العمليات الجوية الكوري ومركز القيادة السابع للقوات الجوية الأمريكية.

وتخطط القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية لتعزيز المهارة في المعارك الجوية عبر هذه التدريبات الميدانية.



تجدر الإشارة إلى أن تدريبات "ماكس ثاندر" ظلت تُجرى منذ عام 2009 بالتزامن مع تدريبات "الصقر" العسكرية للقوات الكورية الجنوبية والأمريكية. وتجري تدريبات "ماكس ثاندر" هذا العام بشكل منفصل عن تدريبات "الصقر" التي ستجري لمدة 4 أسابيع بدءا من الأول من الشهر القادم.



وكانت قوات البلدين تجري تدريبات "ماكس ثاندر" بشكل منفصل عن تدريبات "الصقر" حتى عام 2015، إلا أنها قررت تضمينها في تدريبات "الصقر" منذ عام 2016 من أجل تعظيم تأثير الضغوط على كوريا الشمالية.

وخلال الفترة من الشهر القادم وشهر مايو، من المتوقع أن تجري القوات الأمريكية تدريبات دعم الإمدادات العسكرية من أجل نشر المواد الحربية في شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ.



وقال مصدر عسكري مسؤول إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ستقوم بتعزيز الدفاع المشترك من خلال إجراء مختلف أنواع التدريبات، بما في ذلك تدريبات "ماكس ثاندر"، حتى بعد الانتهاء من تدريبات "الصقر".

