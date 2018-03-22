الرئيس مون جيه إين يبدأ جولة خارجية تشمل فيتنام والإمارات

غادر الرئيس "مون جيه إين" صباح اليوم العاصمة سيول ليبدأ جولة خارجية تشمل كلا من فيتنام ودولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 أيام.

وسوف يستهل "مون" جدول أعمال جولته بزيارة إلى موقع تدريب المنتخب الوطني الفيتنامي حيث يقدم تشجيعا للمدرب الكوري "بارك هانغ سو" الذي ينال تقديرا كبيرا من الشعب الفيتنامي، كما سيحضر جانبا من تدريبات المنتخب الفيتنامي.

الجدير بالذكر أن المدرب الكوري "باك" قاد المنتخب الفيتنامي لكرة القدم تحت سن 23 عاما للمركز الثاني في بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي أقيمت في شهر يناير الماضي، ومن ثم أصبح بمثابة بطل شعبي في فيتنام.

وبعد ظهر نفس اليوم سيحضر الرئيس مراسم خاصة ببدء إنشاء المعهد الكوري الفيتنامي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يقام على غرار المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، ثم يجري حوارا مع الجالية الكورية هناك، ويحضر معهم مأدبة عشاء.

وفي اليوم الثاني من زيارته لفيتنام غدا، سيقدم الرئيس الكوري باقة من الزهور إلى مقبرة الزعيم الفيتنامي الراحل "هو تشي مين". ثم يحضر مراسم خاصة للترحيب به، ومن ثم يعقد مباحثات قمة مع نظيره الفيتنامي "جون داي كوانغ". وبعد ذلك سيلتقي الرئيس بعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين، بمن فيهم الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم "بو جونغ"، ورئيس الوزراء "صو وون بوك" ورئيس البرلمان "تي كيم ونغون".

وبالإضافة إلى ذلك سيحضر الرئيس مراسم خاصة للتعهد بتوفير فرص عمل لشباب آسيان، ومنتدى كوريا فيتناميا للأعمال. وفي مساء نفس اليوم سيحضر مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الفيتنامي ترحيبا به.

وبعد اختتام زيارته لفيتنام سيصل الرئيس "مون" إلى الإمارات يوم السبت القادم، حيث يزور أولا المسجد الكبير في أبو ظبي، ثم يزور قبر مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي اليوم الثاني من الزيارة سيضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجنود الشهداء، ثم سيحضر مراسم الترحيب به، ثم يعقد مباحثات قمة مع ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان"، وبعدها يحضر مراسم خاصة لإبرام مذكرات تفاهم بين البلدين.

وبعد ذلك سيحضر مأدبة غداء رسمية يقيمها ولي العهد الإماراتي، ثم يجري في المساء حوارا ومأدبة عشاء مع الجالية الكورية هناك.

وفي يوم السادس والعشرين من هذا الشهر سيحضر الرئيس مع ولي العهد الإماراتي مراسم تذكارية خاصة بإتمام الشركات الكورية عمليات إنشاء المفاعل النووي رقم 1 في منطقة "براكة"، ثم يحضر في مساء نفس اليوم فعالية ثقافية كورية تقام في المسرح الوطني في أبو ظبي.

وفي اليوم التالي سيقوم "مون" بزيارة إلى وحدة "أخ" العسكرية الكورية التي تعمل حاليا على دعم تدريبات القوات الإماراتية وحماية المواطنين الكوريين هناك في حالات الطوارئ، ثم يتوجه إلى مدينة دبي حيث يلتقي بحاكم دبي ورئيس الوزراء الإماراتي "محمد بن راشد آل مكتوم".

وسيحضر الرئيس الكوري مع رئيس الوزراء الإماراتي مراسم خاصة بإبرام عقد للمشاركة في إكسبو دبي لعام 2020، ثم يحضر منتدى للأعمال بين البلدين حيث يلقي كلمة أساسية أمامه، ومن ثم يختتم جولته الخارجية ويعود إلى كوريا.





