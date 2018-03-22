حزب كوريا الحرة يتقدم بمذكرة للمراجعة الذاتية إلى الشعب الكوري

قدمت الدورة الثانية للجنة الإصلاحات التابعة لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي مذكرة للمراجعة الذاتية قبل طرح مشروع إصلاح الحزب المحافظ، اليوم.

وقالت اللجنة في مذكرتها إنها تعترف، بصفتها ممثلة للقوى المحافظة، بارتكاب خطأ كبير لا يمكن تجاهله، وأسفر عن استنكار العديد من الشعب لقيم المحافظين، إضافة إلى تدهور قاعدتهم.

وجاءت هذه المذكرة تلبية للرأي العام القائل بضرورة الاعتراف بالمسؤولية والمراجعة الذاتية، بشأن قضية عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" وضعف تضامن معسكر المحافظين.

وقالت اللجنة إن الحزب قد تساهل واستسلم لاستغلال الرئيسة السابقة والمقربين منها للسلطات، ولسيطرة فئة معينة على الحزب الحاكم مما أدى إلى تدهور السياسة المحافظة وعزل الرئيسة في النهاية.

كما اعترفت اللجنة بحدوث أخطاء في الحفاظ على اقتصاد السوق وفي طرح سياسات إصلاحية للمجتمع، وفي التغلب على هيكل الحزب المنغلق.

وأضافت أن حزب كوريا الحرة لم يبذل جهودا كافية للتواصل مع النساء والشباب، بل اتخذ موقفا سلطويا أضفى عليه صورة الحزب المتمركز على الرجال.

حضر "هونغ جون بيو" زعيم الحزب المعارض الرئيسي مراسم خاصة للإعلان عن مشروع الإصلاحات اليوم حيث قال إن أكبر مسؤولية عن تدهور معسكر المحافظين في البلاد تقع على عاتق حزبه، مؤكدا على أن الحزب سيولد من جديد اعتمادا على سياسات الإصلاحات بحيث لا يكرر تلك الأخطاء.

