إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق

أصدرت محكمة في سيول مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق "لي ميونغ باك"، بسبب الاتهامات المتعلقة بالرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي وغيرها من التهم.

وقد قبلت محكمة سيول المركزية طلب الادعاء بتوقيف "لي" في وقت متأخر من أمس الخميس، قائلة إن الادعاء أثبت العديد من الاتهامات، مع وجود احتمال بأن يقوم المتهم بتدمير الأدلة.

وسوف يخضع الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا للمحاكمة أثناء احتجازه في مركز الاعتقال في غرب سيول.

ويعد قرار المحكمة المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال رئيس سابق لكوريا الجنوبية بتهمة الفساد.

ويواجه "لي" 12 تهمة على الأقل، بما في ذلك الرشوة والتهرب الضريبي والاختلاس وسوء استغلال السلطة والتسريب غير القانوني للسجلات الرئاسية. وقد نفى "لي" جميع التهم الموجهة إليه، قائلًا إن هذا التحقيق يعد بمثابة "الثأر السياسي" من قبل إدارة "مون جيه إين" الليبرالية.

