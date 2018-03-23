الرئيس الكوري يعقد محادثات قمة مع نظيره الفيتنامي

أكتب :

2018-03-23 11:33:13

تحديث :

2018-03-23 12:54:52

الرئيس الكوري يعقد محادثات قمة مع نظيره الفيتنامي

في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لفيتنام، عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات قمة مع نظيره الفيتنامي "تران داي كوانغ" حيث بحث معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية العلاقات بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
واتفق الرئيسان على بذل جهود مشتركة للوصول بالتبادل التجاري بين كوريا الجنوبية وفيتنام إلى 100 مليار دولارحتى عام 2020.
كما اتفقا على تفعيل التعاون في صناعات المواد والمكونات والسيارات والإنتاج، وزيادة مساهمة كوريا في توسيع البنى التحتية في فيتنام، بما في ذلك الطرق والمطارات.
وسيلتقي الرئيس الكوري "مون" مع عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين، بمن فيهم رئيس الحزب الشيوعي الحاكم، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، حيث يبحث معهم طرق تنمية علاقات الود والتعاون بين البلدين.
وسيحضر الرئيس "مون" مراسم توقيع اتفاقية خاصة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، ومعرضا للوظائف، ومنتدى الأعمال الكوري الفيتنامي.
كما يحضر الرئيس "مون" مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الفيتنامي "تران داي كوانغ" مساء اليوم الجمعة تكريما له والوفد المرافق له.

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