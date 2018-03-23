سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على مواصلة التدريبات المشتركة للإنذار الصاروخي

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على مواصلة إجراء التدريبات المشتركة للإنذار الصاروخي من أجل مواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة إن مسؤولي السلطات العسكرية من الدول الثلاث اجتمعوا في إطار الدورة العاشرة من الاجتماعات الأمنية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي في واشنطن، حيث بحثوا القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وسبل تعزيز علاقات التعاون الأمني الحقيقي بين الدول الثلاث.

واتفق المشاركون في دورة واشنطن على مواصلة إجراء التدريبات المشتركة للإنذار الصاروخي وتدريبات أخرى مضادة للغواصات تستهدف مواجهة أي نوع من التهديدات من قبل كوريا الشمالية.

كما اتفقوا على بذل جهود مشتركة للتعاون مع الدول الأخرى للقضاء على أنشطة كوريا الشمالية البحرية غير الشرعية، بما في ذلك عمليات الشحن العابر غير الشرعية.

ودعوا كل دول العالم إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل تخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.

ورحب مسؤولو الدول الثلاث بالقرارات الخاصة بعقد القمة بين الكوريتين والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تعقد الدورة القادمة من الاجتماعات الأمنية بين الدول الثلاث العام القادم في كوريا الجنوبية.