ردود فعل حزبية متباينة على اعتقال الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

أكتب :

2018-03-23 15:09:52

تحديث :

2018-03-23 15:53:32

ردود فعل حزبية متباينة على اعتقال الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

عبر المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية عن ردود فعل متباينة إزاء اعتقال الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".
فمن جانبه قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم هيون" إن حزبه يحترم قرار المحكمة باعتقال الرئيس الأسبق "لي"، نظرا لأنه جاء تلبية لمتطلبات الشعب.
وأكد على ضرورة اكتشاف الاتهامات الأخرى الموجهة إليه، داعيا الرئيس الأسبق "لي" إلى كشف الحقائق عما ارتكبه من أخطاء أمام الشعب.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "تشانغ جيه وان" إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة ضد الرئيس الأسبق "لي" كان مخططا لها منذ البداية بهدف اعتقاله، معربا عن أمل حزبه في ألا تتكرر الانتقامات السياسية في المستقبل.
أما الأحزاب المعارضة الأخرى فقد رحبت بإصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".
وعبر المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" عن أسفه لاعتقال الرئيس الأسبق "لي" ممتنعا عن إيضاح موقف مكتب الرئاسة تجاه ذلك.

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