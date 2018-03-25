الرئيس مون يكمل زيارته لفيتنام ويتوجه إلى دولة الإمارات

أنهى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي ان" زيارة رئاسية إلى فيتنام وغادر اليوم السبت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتعتبر الإمارات شريك تجاري رئيسي ومهم لكوريا الجنوبية وأحد اكبر المستوردين للمنتجات الدفاعية الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس مون وقبيل مغادرته فيتنام قد تناول طعام الافطار مع مواطنين فيتناميين في مطعم بوسط العاصمة الفيتنامية هانوي.

يذكر انه من المتوقع ان يصل الرئيس مون إلى الإمارات مساء اليوم السبت، حيث سوف يزور مسجد الشيخ زايد الكبير ومن ثم أداء مراسم الاحترام في ضريح مؤسس الإمارات وأول رئيس للدولة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "رحمه الله".

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس مون سوف يعقد غدا الأحد اجتماع قمة مع ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، حيث سوف يتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية لتصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الخاصة. كما سوف يوقع الجانبان ايضا مذكرة تفاهم بين البلدين.



