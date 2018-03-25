مون يعرب عن أسفه بسبب التاريخ المؤسف في هانوي

أعرب الرئيس "مون جيه إين"، الذي يزور فيتنام في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، عن بالغ أسفه على المرحلة "المؤسفة" من التاريخ المشترك بين كوريا الجنوبية وفيتنام.

وصرح "مون" بذلك خلال اجتماع القمة مع الرئيس الفيتنامي "تران داي كوانغ" في هانوي، صباح الأمس الجمعة.

وقال "مون" إنه في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على تطوير علاقة تعاون "مثالية"، فإنه يريد أن يعرب عن أسفه إزاء التاريخ المشترك المؤسف، الذي ما زال يحز في قلوب الكوريين الجنوبيين، مضيفًا أنه يأمل في أن يعمل البلدان معًا، من أجل تعزيز التعاون الذي ينظر إلى المستقبل.

ولم يصرِّح الرئيس بالتفاصيل، لكنه كان يشير على ما يبدو إلى مشاركة كوريا الجنوبية في حرب فيتنام، وادعاءات قتل الجنود الكوريين الجنوبيين للمواطنين المدنيين الفيتناميين.

وهذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها "مون" عن أسفه إزاء الأفعال الماضية لكوريا الجنوبية تجاه فيتنام.

وردًّا على ذلك أشاد "كوانغ" بإخلاص الحكومة الكورية الجنوبية فيما يتعلق بتاريخ حرب فيتنام. وأعرب عن أمله في أن تبذل حكومة كوريا الجنوبية المزيد من الجهود لتضميد جراح الماضي بين البلدين، وتعزيز صداقتهما والتعاون الثنائي بينهما.

