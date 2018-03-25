النيابة تسعى إلى احتجاز الحاكم السابق آن هي جونغ

أكتب :

2018-03-24 17:28:47

تحديث :

2018-03-24 17:28:47

النيابة تسعى إلى احتجاز الحاكم السابق آن هي جونغ

يسعى النيابة العامة إلى استصدار مذكرة توقيف بحق "آن هي جونغ"، الحاكم السابق لمقاطعة "تشونغ تشانغ"، بتهم الاعتداء الجنسي.
وقال مكتب المدعي العام لغرب سيئول إنه طلب من المحكمة إصدار مذكرة التوقيف، مشيرًا إلى إمكانية قيام المدعى عليه بتدمير الأدلة، بسبب إنكاره ارتكاب أي مخالفات.
وكانت السكرتيره السابقة له "كيم جي إيون" قد اتهمته على الهواء مباشرة بالاعتداء عليها جنسيًّا في الخامس من مارس. وقالت إنه اغتصبها عدة مرات على مدى ثمانية أشهر، من يونيو من العام الماضي وحتى فبراير من هذا العام.
وبعد ذلك بأيام أبلغت إحدى العضوات في أحد بيوت الخبرة التي أسسها الحاكم السابق عن تعرضها للاغتصاب لثلاثة مرات، وقالت انها عانت من العنف والمضايقات الجنسية لمدة سنتين، من أكتوبر 2015.


  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>