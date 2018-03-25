النيابة تسعى إلى احتجاز الحاكم السابق آن هي جونغ

يسعى النيابة العامة إلى استصدار مذكرة توقيف بحق "آن هي جونغ"، الحاكم السابق لمقاطعة "تشونغ تشانغ"، بتهم الاعتداء الجنسي.

وقال مكتب المدعي العام لغرب سيئول إنه طلب من المحكمة إصدار مذكرة التوقيف، مشيرًا إلى إمكانية قيام المدعى عليه بتدمير الأدلة، بسبب إنكاره ارتكاب أي مخالفات.

وكانت السكرتيره السابقة له "كيم جي إيون" قد اتهمته على الهواء مباشرة بالاعتداء عليها جنسيًّا في الخامس من مارس. وقالت إنه اغتصبها عدة مرات على مدى ثمانية أشهر، من يونيو من العام الماضي وحتى فبراير من هذا العام.

وبعد ذلك بأيام أبلغت إحدى العضوات في أحد بيوت الخبرة التي أسسها الحاكم السابق عن تعرضها للاغتصاب لثلاثة مرات، وقالت انها عانت من العنف والمضايقات الجنسية لمدة سنتين، من أكتوبر 2015.





