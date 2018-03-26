كوريا الجنوبية والإمارات تتفقان على تعزيز العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات بينهما لمستوى "الشراكة الاستراتيجية الخاصة".

هذا وتم التوصل لهذا الاتفاق اليوم الأحد أثناء اجتماع قمة بين الرئيس "مون جي ان" وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية ابو ظبي.



يذكر انه في الوقت الذي اتفق فيه قادة البلدين على تعزيز العلاقات، فقد تم الاتفاق ايضا على انشاء مجموعة استشارية على مستوى نواب الوزراء وذلك في مجالي الدبلوماسية والدفاع.



تجدر الإشارة إلى ان البلدين كانا قد اتفقا على اطلاق ما يسمى بحوار "اثنين زائد اثنين" والذي يشمل كبار المسؤولين عن الدفاع والشؤون الخارجية وذلك عندما زار خلدون المبارك رئيس الهيئة التنفيذية لإمارة ابو ظبي سيئول في يناير الماضي.

هذا وقد عقد الرئيس مون وولي عهد ابو ظبي محادثات منفردة ثم اعقب ذلك اجتماع قمة موسع بحضور كبير موظفي القصر الرئاسي "ايم جونغ سيوك" و خلدون المبارك.

