الرئيس الكوري يحضر حفل افتتاح المفاعل النووي الأول لمحطة براكة

من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري "مون جيه إين"، اليوم الاثنين، حفل افتتاح المفاعل النووي الأول، لمحطة براكة للطاقة النووية، في الإمارات العربية المتحدة، والذي تم بناؤه بتقنية كورية.

وكانت كوريا الجنوبية قد حصلت عام 2009 على صفقة بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار، لبناء أربعة مفاعلات نووية، تصل طاقة كل منها إلى 5.6 غيغاواط، في محطة البراكة النووية بالإمارات العربية المتحدة حتى عام 2020.

وفي أثناء حضوره الحفل، سيلتقى الرئيس بالعمال الكوريين الجنوبيين الذين يقومون ببناء المفاعلات النووية في براكة.

وقد اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على رفع مستوى العلاقات بينهما لتصبح علاقات شراكة استراتيجية خاصة، وذلك في محادثات القمة التي عقدت أمس الخميس بين الرئيس الكوري "مون جيه إين"، والشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة استشارية مشتركة، على مستوى نائب وزير، للشؤون الخارجية والدفاعية، وتفعيل حوار استراتيجي بين وزيري خارجيتهما.

واتفقا أيضًا على إطلاق المفاوضات الرسمية، بشأن تنفيذ الاتفاقية العسكرية الموقعة بين البلدين، خلال عهد الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك".

وقال الرئيس الكوري "مون جيه أين" إن تلك الاتفاقية ستلعب دورا في تنمية علاقات التعاون الدفاعي بين سيول وأبوظبي .