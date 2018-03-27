إعادة جثث 20 جنديا صينيا شاركوا في الحرب الكورية

قالت وزارة الدفاع الكورية إنه جرى مراسم وضع الجثث في التوابيت، لعشرين جنديا صينيا، ممن شاركوا في الحرب الكورية، الذين كانت رفاتهم موجودة في كوريا الجنوبية، وذلك صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لإعادتها إلى الصين، وبحضور عدد من المسؤولين العسكريين الكوريين والصينيين.

وتعد هذه هي المرة الخامسة، التي يتم فيه إعادة جثث الجنود الصينيين منذ عام 2014، حيث تم العثور على جثث 20 جنديا صينيا خلال الفترة من شهر مارس وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي، في مناطق مختلفة جرت فيها معارك شديدة خلال الحرب الكورية.

وسيتم تسليم جثث أولئك الجنود الصينيين للجانب الصيني في حفل سيقام يوم الأربعاء القادم في مطار إنتشون الدولي، بمشاركة وزير الدفاع الكوري "سونغ يونغ مو" ونائب وزير الشؤون المدنية الصيني "كاوساوبينغ".

وقد تم إعادة 569 جثة للجنود الصينيين إلى بلادهم، منذ شهر مارس عام 2014.