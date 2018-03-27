إجراء تدريبات بحرية بمناسبة مرور 8 سنوات على إغراق سفينة تشون آن

أكتب :

2018-03-26 15:11:33

تحديث :

2018-03-26 15:58:35

إجراء تدريبات بحرية بمناسبة مرور 8 سنوات على إغراق سفينة تشون آن

بدأ سلاح البحر الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، إجراء تدريبات بحرية، في المياه الشرقية والجنوبية من البلاد، بمناسبة مرور 8 سنوات على إغراق سفينة "تشون آن".
وقالت سلطات الجيش الكوري الجنوبي إن الأسطولين الأول والثالث، من سلاح البحر الكوري الجنوبي، يجريان تدريبات بمشاركة أكثر من 10 سفن حربية وعدد آخر من الطائرات.
وكان من المفترض أن يقوم الأسطول الثاني بإجراء تدريبات مماثلة في المياه الغربية ، لكنها ألغيت نتيجةً للحالة الجوية السيئة، حيث أقامت قيادة الأسطول الثاني مراسم احتفال بذكرى الضحايا، صباح اليوم الاثنين، بحضور أفراد من أسر الضحايا وعدد آخر من الجنود.

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