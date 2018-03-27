الرئيس الكوري يقدم اقتراحا لتعديل الدستور للبرلمان

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مشروع اقتراح لتعديل الدستور، أعده مكتب الرئاسة الكورية.

وبموجب هذا الاقتراح، سيتم تغيير صيغة الحكومة من نظام تولي السلطة لفترة واحدة تبلغ 5 سنوات، إلى نظام تولي السلطة لفترتين متتاليتين، تبلغ كل منهما 4 سنوات، وسيتم تخفيض السن القانوني للتصويت من 19 عاما إلى 18 عاما.

وسيقوم الرئيس "مون جيه إين" بالتوقيع على الاقتراح، في الإمارات العربية المتحدة، بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، ليتم إرسال الاقتراح إلى البرلمان ونشره في الجريدة الحكومية.

ويتوجب على البرلمان المصادقة على الاقتراح خلال 60 يوما من نشره في الجريدة الحكومية، أي في موعدٍ أقصاه يوم الرابع والعشرين من شهر مايو القادم.

وقد دعا الحزب الديمقراطي الحاكم إلى تشكيل لجنة تفاوضية، بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، لبحث القضايا المتعلقة بتعديل الدستور.

أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، فقد وصف قيام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتقديم اقتراح لتعديل الدستور من جانب واحد بأنه يهدف إلى تحويل النظام الدستوري إلى نظام اشتراكي، مؤكِّدًا أنه سيدرس تنظيم حملة شعبية ضد الجناح اليساري.

ودعا حزب المستقبل المعارض الآخر إلى سحب الاقتراح الذي قدمه الرئيس "مون" لتعديل الدستور.