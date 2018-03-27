الإمارات توقع صفقات بقيمة ٢٥ مليار دولار مع الشركات الكورية

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن نيتها لتوقيع صفقات بقيمة ٢٥ مليار دولار، مع شركات كورية جنوبية، لتطوير مشروعات الطاقة لديها.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الإمارات أكدت للرئيس "مون جيه إين" أمر تلك الصفقات عندما التقى مع كبار مسؤوليها، بعد قمته مع ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

وقد أصدر الأمير توجيهاته بعد اجتماع القمة إلى مساعديه، بمن فيهم خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لأبو ظبي، فيما يتعلق بتلك الصفقات.

وقالت الإمارات إن شركة "إس كيه" ستشارك في مشروعها النفطي في منطقة الفجيرة، كما ستوقع مجموعة سامسونغ صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، ليصل التعاون الاقتصادي بين البلدين لقيمة ٢٥ مليار دولار.

كما أمر ولي العهد مساعديه بالتأكد من دعوة الشركات الكورية الجنوبية لمشروعات الإمارات الجديدة للتنقيب عن النفط والمشروعات التنموية.

كما عرضت الإمارات أن يتعاون البلدان في مجالات الطاقة المتجددة والموانئ وتطوير البنية التحتية.

وتحديدا، أعربت الإمارات عن أملها في أن تتعاون الدولتان في الاشتراك في مشروع السعودية لبناء محطات للطاقة النووية.