الرئاسة: جميع الاحتمالات مطروحة فيما يتعلق بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين

أكتب :

2018-03-27 12:09:11

تحديث :

2018-03-27 12:09:11

الرئاسة: جميع الاحتمالات مطروحة فيما يتعلق بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين

قالت الرئاسة إنها تراقب بكين عن كثب، مع وضعها لجميع الاحتمالات في الاعتبار، في أعقاب التقارير الإعلامية حول الزيارة السرية لمسؤول كوري شمالي رفيعا المستوى، ربما كان "كيم جونغ أون" نفسه، إلى الصين.
وقال مسؤول رئاسي كبير للصحفيين اليوم الثلاثاء إن جهود بكين وبيونغ يانغ لتحسين علاقاتهما الثنائية، قبل القمتين المرتقبتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تعدُّ علامة إيجابية.
وأضاف المسؤول أنَّ سيول تراقب بيونغ يانغ عن كثب بعد أن رصدت علامات منذ عدة أيام على إرسالها لأحد مسؤوليها إلى الصين. لكنَّه أكد أنه لم يتأكد شيء من هذا حتى الآن.
وكانت بلومبيرغ قد نقلت عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن "كيم" قد قام بزيارة مفاجئة إلى بكين، في أول رحلة خارج كوريا الشمالية، منذ توليه السلطة في عام 2011.

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