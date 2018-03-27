المخابرات الوطنية: كوريا الشمالية لديها استعداد للحوار والتخلي عن الأسلحة النووية

قدَّرت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أنَّ كوريا الشمالية لديها تصميم قوي على الحوار بين الكوريتين، والتخلي عن الأسلحة النووية.

وقد قدَّمت وكالة المخابرات هذا التقييم أمس الاثنين، خلال اجتماعها مع لجنة المخابرات التابعة للبرلمان.

ووفقًا لأحد النواب الذين حضروا الاجتماع، فقد نقلت وكالة المخابرات أنَّ الشمال يريد الاعتراف به كدولة عادية.

كما قالت الوكالة إن سيول ستسعى في الوقت نفسه إلى تقديم ضمانات أمنية للشمال، لحثه على التخلي عن أسلحته النووية، عندما تعقد الكوريتان القمة الثنائية بينهما.

وقد حضر الاجتماع مدير المخابرات "سوه هون" وأحد كبار المسؤولين بالمخابرات.