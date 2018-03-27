كاسحة الجليد الكورية الجنوبية تنطلق في مهمة في القارة الجنوبية

انطلقت كاسحة الجليد الكورية الجنوبية في مهمة إلى أنتاركتيكا، لاستكشاف الجرف الجليدي الذائب، ودراسة تاثير ذلك على تغير المناخ والنظام البيئي.

وقال المعهد الكوري الجنوبي للبحوث القطبية إن الكاسحة "آرون" غادرت ميناء "ليتيلتون" جنوب نيوزلندا، اليوم الثلاثاء، للإبحاث إلى الجرف الجليدي "لارسن سي".

يشار إلى أن "لارسن سي" هو رابع أكبر جرف جليدي في أنتاركتيكا، ويبلغ سمكه ما بين 200 إلى 900 متر. ويرتبط انهياره أو ذوبانه بارتفاع مستوى سطح البحر.

وسوف يغطي مراسلون من شبكة "كي بي إس" الرحلة العلمية من على متن السفينة.