كوريا الجنوبية تنشئ 250 منشأة في مناطق التطوير الحضرية

أكتب :

2018-03-27 15:30:53

تحديث :

2018-03-27 15:30:53

كوريا الجنوبية تنشئ 250 منشأة في مناطق التطوير الحضرية

كشفت الحكومة النقاب عن خارطة طريق، حول مشاريع التجديد وإعادة التطوير العمرانية.
وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، اليوم الثلاثاء، عن خطة شاملة، بعد مناقشات مع الحزب الديمقراطي الحاكم.
وتخطط الحكومة لمواصلة مشاريع إعادة تطوير المناطق الحضرية، في 500 موقع، في جميع أنحاء البلاد، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي نصف تلك المواقع، ستقوم الحكومة بإنشاء 100 منشأة تقدم الدعم للشباب الذين يسعون لبدء شركات صغيرة. كما ستنشئ 50 مرفقًا ثقافيًّا على الأراضي العامة والخاصة وغير المستخدمة، و100 منشأة سياحية.
وستحد الحكومة أيضًا من ارتفاع تكاليف الإيجار من تلك المناطق لمنع عملية الاستطباق، أي خروج الطبقة المتوسطة من السكان من تلك المناطق، بحثًا عن مناطق أقل تكلفة.

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