جلسة الحكم في قرار احتجاز الحاكم السابق المتهم بالاعتداء الجنسي

أكتب :

2018-03-27 15:38:42

تحديث :

2018-03-27 15:38:42

جلسة الحكم في قرار احتجاز الحاكم السابق المتهم بالاعتداء الجنسي

قرر الحاكم السابق لمقاطعة "تشانغ تشونغ" الجنوبية "آن هي جونغ"، المتهم بالاعتداء جنسيًّا على سكرتيرته السابقة، حضور جلسة الاستماع الخاصة بقرار المحكمة في احتجازه، غدًا الأربعاء.
وقال محامي "آن" اليوم الثلاثاء إنه بموجب مبدأ التعاون مع الإجراءات القانونية، سيحضر الحاكم السابق جلسة الحكم، حيث يُتوقَّع أن يترافع عن نفسه.
وقد تمت إعادة جدولة الجلسة، بعد إلغاء الجلسة الأولية أمس الاثنين.
وكانت النيابة قد طالبت باحتجاز "آن" يوم الجمعة الماضي، حيث اتهمته باغتصاب سكرتيرته لأربع مرات على مدى ثمانية أشهر، من شهر يونيو الماضي وحتى فبراير من هذا العام.
وقد اتُّهم "آن" بالاعتداء الجنسي على الهواء مباشرة في الخامس من مارس. وقد قال إنه كان يظن أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع "كيم" كانت بالتراضي.

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