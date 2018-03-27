الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء مرض الحمى القلاعية

فرضت السلطات تدابير طارئة، للاستجابة للاكتشاف المفاجئ لانتشار فيروس الحمى القلاعية من النوع "أ" في مزرعة للخنازير، تقع على بعد أقل من ساعة من سيول.

وعقدت وزارة الزراعة مؤتمرًا صحفيًّا طارئًا، وأكدت إصابة الخنازير في المزرعة الواقعة في "كيمبو" بالمرض.

وهذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها الخنازير في البلاد بالنوع "أ" النادر من ذلك المرض.

وقد رفعت الوزارة حالة التحذير إلى أعلى مستوياتها، وفرضت حظرًا على الحركة لمدة 48 ساعة في جميع مزارع الحيوانات مشقوقة الظلف، بالإضافة إلى المرافق ذات الصلة، بدءًا من ظهر الثلاثاء.

كما قررت الوزارة تقييد نقل الخنازير بين المزارع لمدة أسبوع.

وتعتزم الوزارع إعدام جميع الخنازير في المزرعة التي اكتُشِفت فيها الإصابة، وكذلك الخنازير التي تم تربيتها في المزارع على مسافة 3 كيلومترات من المزرعة المصابة.