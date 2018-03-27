الرئيس الكوري يزور الوحدة العسكرية الكورية في الإمارات

قام الرئيس "مون جيه إين" بزيارة نادرة إلى القوات الكورية الجنوبية، المتمركزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد بها كرمز للعلاقة الوثيقة بين الدولتين.

وقال الرئيس إن الوحدة "أخ" هي فخر الجيش الكوري الجنوبي، ورمز التعاون بين كوريا والإمارات.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من الاتفاق بين الرئيس "مون" وولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد آل نهيان" على ترقية العلاقات من مستوى "الشركة الاستراتيجية" الحالي إلى "شراكة استراتيجية خاصة"، وهو أعلى مستوى من العلاقات ترتبط به كوريا الجنوبية مع أي بلد في الشرق الأوسط.

كما أشاد ولي العهد بالوحدة "أخ" بوصفها حجر الزاوية الذي ساعد على تطوير التعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن الرئيس قد وصل إلى الإمارات يوم السبت الماضي، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

