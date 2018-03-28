أفادت شبكة البث الحكومية الصينية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي زار الصين، قد عقد قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وذكر التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء أن زيارة "كيم" امتدت من الأحد حتى الثلاثاء، بدعوة من "شي"، وأن الزعيمين عقدا محادثات في بكين.

وأضافت أن وفد كوريا الشمالية ضم زوجة "كيم" السيدة "ري سول جو"، ووزير الخارجية "ري يونغ هو"، ومسؤولين آخرين.

وأفادت الأنباء أن الزعيمين اتفقا خلال القمة على التعاون والصداقة الثنائية، واتفقا على العمل من أجل تسوية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقبل القمة، تناول الزعيمان العشاء بحضور زوجتيهما.

كما حضر القمة رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ"، وعضو اللجنة الدائمة بالحزب الشيوعي "وانغ هونينغ".