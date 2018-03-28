عودة الرئيس من رحلته إلى فيتنام والإمارات

عاد الرئيس "مون جيه إين" من جولته الخارجية التي استمرت لمدة سبعة أيام، زار خلالها فيتنام والإمارات العربية المتحدة.

ووصل الرئيس إلى مطار سيول في سونغ نام بمقاطعة كيونغي في الساعة 7:40 صباح اليوم الأربعاء. وسوف يستريح الرئيس في مكتبه الرئاسي، بعد تلقيه إحاطة بشأن بعض القضايا المعلقة.

وقد زار الرئيس فيتنام الخميس الماضي. وخلال زيارته للبلاد التي استغرقت 3 أيام، عقد مون قمة مع الرئيس الفيتنامي، وتبنى الطرفان إعلانًا مشتركًا يطمح للعلاقات المستقبلية والتعاون بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على العمل لزيادة التجارة الثنائية إلى أكثر من 100 مليار دولار، بحلول عام 2020.

وخلال زيارته التي استغرقت 4 أيام إلى الإمارات، عقد "مون" قمة مع ولي عهد أبو ظبي الأمير "محمد بن زايد آل نهيان"، الذي أعرب عن نيته في عقد صفقات بقيمة 25 مليار دولار مع الشركات الكورية الجنوبية، لتطوير مشروعات الطاقة.

كما زار "مون" الوحدة "أخ" العسكرية الكورية التي تتمركز في الإمارات، وأشاد بدور الجنود الكوريين الجنوبيين في تطوير العلاقة بين سيول وأبو ظبي.