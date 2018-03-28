تواجد أمني كثيف في منطقة داندونغ بسبب زيارة كيم

أكتب :

2018-03-28 11:40:18

تحديث :

2018-03-28 11:40:18

تواجد أمني كثيف في منطقة داندونغ بسبب زيارة كيم

غادر القطار الذي يُفترض أنه ينقل الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى العاصمةَ بكين بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث رصدت إجراءات أمنية مشددة في مدينة "داندونغ" الحدودية.
ومن المتوقع أن يعبر القطار الذي تبلغ سرعته 70 كم/ساعة الحدود بعد 11 ساعة من انطلاقه.
وشوهد ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية في مجموعات من 3 أشخاص وهم يراقبون عن كثب الصحفيين الأجانب والقادمين من وإلى الفنادق القريبة من محطة "داندونغ". كما شوهدت سيارات الشرطة تقوم بدوريات حول المحطة.
ولم يقبل أحد الفنادق الواقعة على نهر "يالو" الذي يفصل بين كوريا الشمالية والصين أي حجوزات ليوم الثلاثاء.
وكذلك لم تقبل الفنادق الأخرى الواقعة بالقرب من الجسر الذي سيعبر عليه القطار أي حجوزات للأجانب، حتى الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>