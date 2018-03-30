السلاح الجوي يحوز أول مقاتلة شبح "إف-35 إي" رقم 1

حصل سلاح الجو الكوري على أول مقاتلة شبح من طراز "إف-35 إي" رقم واحد.

وصرحت هيئة برنامج الاقتناء الدفاعي اليوم أن المراسم الخاصة بطرح المقاتلة أقيمت في مصنع تابع لمؤسسة "لوكهيد مارتن"، في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح أمس بالتوقيت المحلي.

وحضر المراسم حوالي 380 شخصية، بمن فيها نائب الوزير الدفاع الكوري "سو جو سوك" وقائد الأركان للسلاح الجوي "لي سونغ يونغ"، والمدير العام لإدارة الأعمال في الهيئة "كانغ وون هو"، ونائب الوزير للشؤون العسكرية الخاصة لتقنية الاقتناء في وزارة الدفاع الأمريكية "آلان رود"، و"مات وينتر"، رئيس فريق أعمال "إف-35".

وتجدر الإشارة إلى أن مقاتلات الشبح "إف-35 إي" مُزَوَّدة بوظائف التسلل المتقدمة، حتى لا يمكن الكشف عنها بواسطة رادرات العدو. ولهذا فيمكنها ضرب المنشآت الرئيسية في كوريا الشمالية دون مساعدة خارجية.

وستستخدم مقاتلة الشبح التي طرحت نفس اليوم في تدريب الطيارين وفنيِّي الصيانة الكوريين هناك. وبدءًا من النصف الأول من العام القادم سيتم إدخالها إلى البلاد.