الرئيسة المعزولة استشارت صديقتها يوم غرق العبارة سيه وال

أفادت الأنباء أنَّ الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه" استشارت صديقتها المقربة "تشيه سون شيل"، بشأن كيفية التعامل مع حادثة غرق العبارة "سيه وال"، يوم وقوع الحادث.

وقال مكتب الادعاء في منطقة وسط سيول أمس الأربعاء إن "تشيه" زارت المكتب الرئاسي بصفة ضيف سري من "المستوى أ"، في الساعة 2:15 ظهرًا، بعد نحو خمس ساعات من وقوع الحادث.

وقال المدعون إن "تشيه" اجتمعت مع "بارك"، إلى جانب كبار مساعديها "لي جيه مان"، و"جونغ هو سونغ"، و"آن بونغ كيون".

ثم قررت "بارك" زيارة مقر القيادة المركزية لمكافحة الحوادث بعد أن اقترحت "تشيه" عليها ذلك خلال الاجتماع.

وقد وصلت الرئيسة السابقة إلى المقر في الساعة 5:15، بعد الانتهاء من تصفيف شعرها ووضع مكياجها.